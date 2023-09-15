Споры с Россией задерживают строительство газового хаба в Турции 15 сентября, 06:19 Реджеп Тайип Эрдоган и диктатор Путин (Фото:Мурат Четинмухурдар/Пресс-служба президента Турции/Гандаут через REUTERS)

Строительство газового хаба в Турции задерживается из-за споров с Россией относительно контроля над ним. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

«Есть вопросы по управлению, они борются за то, кто должен управлять хабом», — цитирует Reuters свой источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к подконтрольному Кремлю газовому гиганту «Газпром», также подтвердил агентству, что существует «проблема» с вопросами управления.



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Российский диктатор Владимир Путин предложил идею хаба в октябре 2022 года, вскоре после того, как взрывы повредили газопроводы Северный поток.



Россия рассматривает хаб как способ перенаправить свой газовый экспорт после того, как европейские страны резко сократили закупку. РФ надеется продавать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать газ напрямую у России, объясняет Reuters.



Агентство добавляет, что сейчас Москва поставляет газ в Турцию через газопроводы Голубой поток и Турецкий поток в Черном море. Из Турецкого потока газ также идет в Южную и Восточную Европу, включая Венгрию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Сербию.

