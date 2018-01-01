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Стрелок из Страсбурга рассказал о своих мотивах водителю такси – СМИ

Сегодня, 12:28
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Жертвами стрелка стали три человека

Подозреваемый в стрельбе во французском Страсбурге Шериф Шекатт рассказал о мотивах своего нападения водителю такси, пишет BFMTV.

"После признания в стрельбе он заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии", - пишет издание.

Отмечается, что в поисках стрелка задействованы около 720 правоохранителей.

Ранее полиция Франции опубликовала фото подозреваемого и его приметы.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции. 

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

 

Теги:   Стрельба Страсбург Франция Такси

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