Стали известны подробности стрельбы в аэропорту Кишинева, где злоумышленник застрелил двух человек 1 июля, 18:57 Правоохранители рассказали неизвестные детали стрельбы в Кишиневском аэропорту (Фото:Аэропорт Кишинева/airport.md)

Правоохранители Молдовы, которым удалось задержать преступника за стрельбу, произошедшую в пятницу, 30 июня, в аэропорту Кишинева, сообщили о новых неизвестных обстоятельствах этой истории.

Об этом сообщает Newsmaker.

Правоохранителям удалось воссоздать полную хронологию событий, которая произошла вчера в Кишиневском аэропорту. Уроженец Таджикистана прибыл в столицу Молдовы из Стамбула в 14:48. Пограничники задержали мужчину и начали проверку его личности.

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По словам Виорела Чернеуцану, во время проверки пассажир не числился в международном розыске, однако сделали запрос к своим коллегам из Таджикистана. Те сообщили, что этот гражданин объявлен в международный розыск за причастность к похищению человека.

Через два часа с момента задержания, иностранец неожиданно напал на пограничника и отобрал у него пистолет. Затем сразу застрелил пограничника и сотрудника службы охраны аэропорта. Дежурные полицейские немедленно начали эвакуацию людей из здания и вступили в перестрелку с нападавшим.

По словам руководителя полиции, на место происшествия приехали представители спецслужб, которые попытались вести переговоры с нападающим, однако безрезультатно. Далее спецподразделение начало штурм здания, во время которого злоумышленника задержали и ранили. Предварительная информация о захвате заложников не подтвердилась.

В свою очередь, и.о. генпрокурора Ион Мунтяну рассказал, что подозреваемого не планируют экстрадировать в Таджикистан. По факту происшествия следователи возбудили дело по факту убийства с отягчающими обстоятельствами. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Также Мунтяну добавил, что стрелку не выдвинуто подозрение в совершении теракта.

Правоохранители отметили, что сейчас преступник находится в больнице в тяжелом состоянии и без сознания. Также проводятся все необходимые следственные действия.

В пятницу, 30 июня, в Кишиневском аэропорту произошла стрельба. По информации местных медиа, пассажиру отказали в пересечении границы, после чего тот устроил стрельбу, забаррикадировался в одном из помещений аэропорта и отстреливался от правоохранителей. Затем к штурму было привлечено спецподразделение, которое нейтрализовало и задержало подозреваемого. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что в результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

По данным полиции Молдовы, подозреваемый является гражданином Таджикистана, которого разыскивали таджикские правоохранители за причастность к похищению первого заместителя председателя одного из банков Душанбе.

