Стрелка из Льежа перед терактом отпустили из тюрьмы во временный отпуск

Герман перед терактом вышел на 36 часов из тюрьмы. Это было его 14 "увольнение" из тюрьмы

Нападающий, который застрелил 29 мая двух женщин-полицейских и водителя, за день до этого вышел из тюрьмы на 36 часов в рамках подготовительного отпуска перед окончательным освобождением.

Издание Politico также сообщает о личности стрелка: им оказался 36-летний гражданин Бельгии Бенжамин Герман. Он ранее уже был заключенным по делу о наркотиках, жестоком ограблении, вандализме и поджоге в 2003 году.

Германа выпустили из тюрьмы в понедельник, 28 мая. Министр внутренних дел страны Ян Ямбон подтвердил, что до нападения на полицейских мужчина также совершил убийство в соседнем городе. Речь идет о знакомом Германа из коммуны Марш-ан-Фаменн, где было найдено тело 30-летнего Микаэля Вилья. Он был на учете у правоохранителей за преступления, связанные с наркотиками.

По словам главы МВД, Германа отпускали не первый раз, поэтому никто не ожидал от него агрессии. Министр юстиции Бельгии Коэн Генс добавил, что Герман уже получал 11 однодневных и 13 двухдневных увольнений из тюрьмы, поэтому было трудно предположить, что 14 раз будет ошибкой со стороны пенитенциарной системы.

Во время нападения на полицейских Германа ликвидировали правоохранители. Власти Бельгии квалифицировала расстрел двух полицейских и гражданского лица как теракт.

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