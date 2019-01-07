Стрелецкий союз Литвы поздравил украинцев с Рождеством - видео
К поздравлениям присоединился и мэр литовской столицы Ремигиус Шимашюс.
Соответствующее видео появилось на странице Стрелецкого союза в Facebook.
"Братья и сестры в Украине и Литве! Когда мы садимся к праздничному столу, или снова возвращаемся к повседневным делам, давайте помнить о таких дорогих и самых важных для человека понятиях как Отчизна и Свобода. Их не получают даром, за них почти всегда приходится заплатить самую высокую цену - жизнь и кровь лучших из нас”, - говорится в поздравлении.
Присоединившийся к поздравлениям мэр Вильнюса тоже отметил, что свобода не достается даром.
Детальнее - в видео: