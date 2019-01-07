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О переломном моменте для Украины

Стрелецкий союз Литвы поздравил украинцев с Рождеством - видео

Сегодня, 16:02
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На фото: мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс

Фото из открытых источников

К поздравлениям присоединился и мэр литовской столицы Ремигиус Шимашюс.

Соответствующее видео появилось на странице Стрелецкого союза в Facebook.

"Братья и сестры в Украине и Литве! Когда мы садимся к праздничному столу, или снова возвращаемся к повседневным делам, давайте помнить о таких дорогих и самых важных для человека понятиях как Отчизна и Свобода. Их не получают даром, за них почти всегда приходится заплатить самую высокую цену - жизнь и кровь лучших из нас”, - говорится в поздравлении.

Присоединившийся к поздравлениям мэр Вильнюса тоже отметил, что свобода не достается даром.

Детальнее - в видео:

 

Теги:   Рождество Украина Литва

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