Стрелецкий союз Литвы поздравил украинцев с Рождеством - видео Сегодня, 16:02 555 Цей матеріал також доступний українською На фото: мэр Вильнюса Ремигиус Шимашюс Фото из открытых источников

К поздравлениям присоединился и мэр литовской столицы Ремигиус Шимашюс.

Соответствующее видео появилось на странице Стрелецкого союза в Facebook.

"Братья и сестры в Украине и Литве! Когда мы садимся к праздничному столу, или снова возвращаемся к повседневным делам, давайте помнить о таких дорогих и самых важных для человека понятиях как Отчизна и Свобода. Их не получают даром, за них почти всегда приходится заплатить самую высокую цену - жизнь и кровь лучших из нас”, - говорится в поздравлении.

Присоединившийся к поздравлениям мэр Вильнюса тоже отметил, что свобода не достается даром.

Детальнее - в видео: