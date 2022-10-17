Бойню на полигоне ВС РФ под Белгородом устроили уроженцы Таджикистана 17 октября, 13:30 Официально, во время инцидента были ликвидированы 11 российских военных, еще 15 получили ранения (Фото:Falanga100/Twitter)

Массовый расстрел на полигоне в Белгородской области РФ, в результате которого, согласно официальным данным, были ликвидированы более 10 российских военных, устроили двое уроженцев Таджикистана.

Их личности раскрыли прокремлевские пропагандистские Telegram-каналы, в распоряжении которых оказались личные данные фигурантов.

Согласно имеющимся сведениям, к массовому расстрелу причастны 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод, которые были мобилизованы в качестве так называемых «добровольцев».

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Как утверждается, причиной происшествия стали «религиозные вопросы» и «межнациональная вражда».

Во время занятий по огневой подготовке мобилизованных перед отправкой на войну против Украины Мехроб и Аминзод открыли огонь по находившимся на полигоне российским военным, в результате чего 11 человек были убиты, а еще 15 получили ранения.

«Они были мобилизованы в качестве добровольцев и 11 октября прибыли на полигон. Спустя 4 дня, утром 15 октября, они открыли стрельбу из автоматов по другим участникам стрельб», — говорится в сообщении.

Сами стрелки в итоге также были ликвидированы ответным огнем.

Фото: t.me/bazabazon

По некоторым данным, реальное количество убитых на полигоне российских военных может быть выше.