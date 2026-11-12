Полиция перекрыла улицу после стрельбы в Вашингтоне 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Мужчиной, открывшим 12 ноября стрельбу в Вашингтоне , оказался 55-летний врач Мэтт Ламберт. У него был затяжной конфликт с руководством жилого комплекса, где он проживал.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о ходе расследования.

По данным издания, Ламберт открыл огонь в нескольких местах, в частности в фитнес-клубе Vida Fitness недалеко от перекрестка 15-й улицы и улицы P NW. В результате стрельбы один человек погиб, ещё четверо получили ранения.

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После нападения мужчина забаррикадировался в квартире в жилом комплексе Metropole, где проживал. По словам исполняющего обязанности начальника полиции округа Колумбия Джеффри Керролла, правоохранители более часа вели с ним переговоры. Во время переговоров мужчина стрелял через дверь квартиры, а затем застрелился.

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Четверо раненых были доставлены в больницу. Трое из них получили травмы, не угрожающие жизни, ещё один находился в тяжёлом состоянии. Власти не раскрыли личности погибшего и пострадавших.

Как выяснила газета The Washington Post, у Ламберта был длительный конфликт с руководством жилого комплекса Metropole.

Судебные документы свидетельствуют, что 55-летний врач подал иск против ассоциации собственников квартир, обвинив её в бездействии в связи с его жалобами на плесень и повреждения от воды в квартире.

Сосед Ламберта Коул Бреннан рассказал изданию, что несколько раз общался с ним после того, как тот переехал в этот дом четыре месяца назад. По его словам, мужчина постоянно жаловался на состояние здания.

Кроме того, стрелок, по всей видимости, публиковал свои претензии к руководству дома в социальной сети X. Аккаунт OfMiceandMold был создан примерно 13 месяцев назад.

Один из постов появился в 8:06 утра, примерно в момент начала стрельбы. В нём автор назвал свой манифест инженерным отчётом и опубликовал скриншоты документа, содержащего описание недостатков в работе администрации дома, которая должна была заниматься квартирой доктора Ламберта.

12 ноября в Вашингтоне (округ Колумбия), в районе Логан-Серкл, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо получили ранения.