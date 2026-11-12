Полицейский несёт оградительную ленту на месте перестрелки в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

В Вашингтоне (округ Колумбия), в районе Логан-Серкл, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Белого дома , произошла перестрелка, в результате которой ранения получили пять человек.

Об этом 12 ноября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

При этом стрелка задержать не удалось, а точные места происшествий пока не установлены, сообщила журналистам спикер полицейского управления Вашингтона Николь Динер. Как заявил полицейский Натан Кларк, других подробностей инцидента на данный момент нет.

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«Полиция призвала людей избегать района 1500-го квартала 15-й улицы, где находятся фитнес-центр Vida, епископальная церковь Святого Луки и жилые дома, а также супермаркет Whole Foods, расположенный за углом. Большая часть квартала Логан-Серкл была оцеплена. Школы, расположенные рядом с местом происшествия, были закрыты на изоляцию»,

Как уточнили в АР, улицы вокруг района Логан-Серкл также были перекрыты в ходе масштабной полицейской операции. Федеральное бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами сообщило, что направило на место агентов для оказания помощи.

Как позднее сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах и еще одного информированного чиновника, подозреваемый забаррикадировался в жилом доме, расположенном недалеко от места стрельбы в Вашингтоне.

25 апреля Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс были срочно эвакуированы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне после того, как вооруженный мужчина попытался прорвать охрану.

Правоохранители установили личность подозреваемого в стрельбе в Белом доме. Им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что подозреваемый не получил ранений и его доставили в больницу университета Говарда.

Телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника написал, что подозреваемый в стрельбе мужчина работал учителем и разработчиком видеоигр в Южной Калифорнии.

Позже телеканал CBS News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Аллен, которого арестовали во время стрельбы, признался, что его мишенью были чиновники администрации Трампа.

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27 апреля газета The Washington Post сообщила, что чиновники администрации президента США не обеспечили должного уровня безопасности во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба.

По данным источников издания, мероприятие не приобрело статус «национального специального мероприятия безопасности», несмотря на присутствие президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Как сообщает АР, согласно информации прокуратуры, Аллен захватил с собой сумку с патронами, плечевой кобурой для пистолета и ножом в ножнах, когда сфотографировал себя в своей комнате в отеле за несколько минут до нападения.

В сообщении, которое, по мнению властей, проливает свет на его мотив, Аллен назвал себя «Дружественным федеральным убийцей» и косвенно упомянул недовольство рядом действий администрации президента Трампа, подытожил он.

11 мая агентство АР сообщило, что Аллен не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство президента Трампа и не признал свою вину в том, что он выстрелил из дробовика в сотрудника Секретной службы, который пытался ему помешать.