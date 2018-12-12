Стрельба в центре Страсбурга: МВД Франции не подтверждает террористические мотивы нападавшего Сегодня, 11:25 64 Цей матеріал також доступний українською Стрельба произошла на рождественском рынке в центре города

Полиция Франции пока не может говорить о террористических мотивах нападавшего, который устроил стрельбу в центре Страсбурга.

Об этом сообщил государственный секретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес, пишет Le Figaro.

"Террористические мотивы в настоящее время не могут быть подтверждены. Мы должны быть очень осторожны, когда говорим о нападении", - сказал он.

В МВД добавили, что стрелок уже был замечен в ряде совершенных преступлений, однако они не были связаны с терроризмом.

"Во время пребывания в тюрьме была замечена его религиозная радикализация, и за ним следили", - резюмировал Нуньес.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Жертвами стали три человека, 12 были ранены.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дает показания полиции.