Стрельба в центре Страсбурга: МВД Франции не подтверждает террористические мотивы нападавшего
Полиция Франции пока не может говорить о террористических мотивах нападавшего, который устроил стрельбу в центре Страсбурга.
Об этом сообщил государственный секретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес, пишет Le Figaro.
"Террористические мотивы в настоящее время не могут быть подтверждены. Мы должны быть очень осторожны, когда говорим о нападении", - сказал он.
В МВД добавили, что стрелок уже был замечен в ряде совершенных преступлений, однако они не были связаны с терроризмом.
"Во время пребывания в тюрьме была замечена его религиозная радикализация, и за ним следили", - резюмировал Нуньес.
Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Жертвами стали три человека, 12 были ранены.
По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дает показания полиции.