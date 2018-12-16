Стрельба в центре Страсбурга: количество погибших возросло до пяти человек Вчера, 22:57 142 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители уточнили, что погибший был гражданином Польши

Прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга, сообщает Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что погибший был гражданином Польши. Других подробностей он не предоставил.

Вечером 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга.

После инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.