Стрельба в центре Страсбурга: количество погибших возросло до пяти человек
Прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга, сообщает Reuters.
Собеседник агентства сообщил, что погибший был гражданином Польши. Других подробностей он не предоставил.
Вечером 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга.
После инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.
Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.