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Стрельба в центре Страсбурга: количество погибших возросло до пяти человек

Вчера, 22:57
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Правоохранители уточнили, что погибший был гражданином Польши

Прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга, сообщает Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что погибший был гражданином Польши. Других подробностей он не предоставил.

Вечером 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга.

После инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города. 

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.

Теги:   Теракт Страсбург Франция

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