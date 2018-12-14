Стрельба в центре Страсбурга: количество погибших возросло
Во Франции умер один из пострадавших при стрельбе возле рождественского рынка в центре Страсбурга, сообщил прокурор Парижа.
Таким образом количество жертв стрельбы возросло до четырех человек, сообщает AP.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще 13 получили ранения. У восьми из них были серьезные ранения, пять человек получили незначительные травмы.
Вечером 11 декабря подозреваемый Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодного рождественского рынка в центре Страсбурга.
После инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.
Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.