Стрельба в центре Страсбурга: количество погибших возросло Сегодня, 17:23 241 Цей матеріал також доступний українською Жертвами перестрелки стали четыре человека

Во Франции умер один из пострадавших при стрельбе возле рождественского рынка в центре Страсбурга, сообщил прокурор Парижа.

Таким образом количество жертв стрельбы возросло до четырех человек, сообщает AP.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека, еще 13 получили ранения. У восьми из них были серьезные ранения, пять человек получили незначительные травмы.

Вечером 11 декабря подозреваемый Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодного рождественского рынка в центре Страсбурга.

После инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.

Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером 13 декабря он был ликвидирован при перестрелке с полицией.