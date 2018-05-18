Стрельба в техасской школе: подозреваемый применил похищенные у отца дробовик и пистолет

Подозреваемый в стрельбе в школе города Санта Фе (штат Техас) с 10 погибшими применил оружие, похищенное у отца.

Парень применил ружье и пистолет.

О ситуации после смертельной стрельбы в Санта Фе доложил губернатор штата Грег Абботт, передает CNN.

По его словам, ни одно из видов оружия не было его собственным. Однако уже установлено, что оружие зарегистрирована на отца стрелка. Власть еще не установила, знал ли отец, что сын взял его оружие.

Также уже известно, что подросток намеревался после смертоносной атаки покончить с собой. Соответствующие записи были найдены на компьютере и мобильном телефоне парня. Однако после атаки нападающий заявил, что не имел смелости покончить жизнь самоубийством, как планировал ранее.

Кроме того, полиция заявляет о найденных взрывных устройствах в школе, в 40 милях (65 км) к югу от города.

Напомним, утром в пятницу, 18 мая, в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли девять учащихся и учитель. Шериф города Эд Гонсалес заявил, что задержаны два человека и стрельба прекращена.

По подозрению в стрельбе в школе города Санта Фе в штате Техасс задержан 17-летний ученик. По данным СМИ, шериф Эд Гонсалес назвал имя задержанного 17-летнего подозреваемого - Димитриос Пагуртзис.