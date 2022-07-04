Стрельба в ТЦ в Копенгагене: полиция допускает теракт, есть первые погибшие 4 июля, 01:40 Полиция на месте стрельбы в ТЦ (Фото:Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson via REUTERS)

Полиция сообщила о первых погибших в торговом центре в Копенгагене, где неизвестный мужчина открыл стрельбу. Точное число не называется.

Об этом сообщает CNN.

Глава полиции Копенгагена Сорен Томассен сообщил об аресте подозреваемого. Им является 22-летний мужчина.

Томассен подчеркнул, что не может исключить возможности того, что атака в ТЦ связана с терроризмом.

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«Мы мысленно вместе с людьми Копенгагена сегодня вечером после ужасных сообщений о нескольких людях, убитых в результате стрельбы в торговом центре. Мы с тобой, Дания», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

3 июля в столице Дании произошла стрельба в торговом центре Fields.

В результате происшествия несколько человек в Дании получили огнестрельные ранения, находясь в крупном торговом центре.

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