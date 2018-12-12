Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого

Стрельба в Страсбурге: подозреваемый был осужден за кражи и насилие 27 раз

Сегодня, 20:46
117
Цей матеріал також доступний українською

Полиция ведет поиски стрелка

Подозреваемый, устроивший стрельбу в Страсбурге, был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии, сообщил прокурор Парижа Реми Ейц.

Как передает CNN, установлено, что подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Ш. был ранее судим за грабежи и насилие.

Он был известен полиции своими связями с радикальными исламистами. Его имя было внесено в список "Fiche S", в который вносят тех, кто может представлять опасность для общества в связи с предполагаемыми связями с террористами и возможной радикализацией. 

По данным источника CNN, знакомого с ходом расследования, отец, мать и два брата подозреваемого задержаны и допрашиваются полицией. Правоохранители продолжают поиски стрелка, задействовано 700 человек личного состава.

Напомним, что вечером 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Стрелку с места преступление удалось сбежать.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

[gallery]

Стрельба в Страсбурге: открывший огонь мужчина скрылся от полиции на угнанном такси

[/gallery]

Теги:   Радикалы Страсбург Франция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 19:15

article_img
Экс-адвокат Трампа Коэн приговорен к трем годам заключения

Читайте также

Підсумки тижня

Сегодня, 21:47

article_img
Мы должны стать "несъедобными" для России. Интервью Оксаны Сыроид
Украина

Сегодня, 11:17

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться