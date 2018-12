Стрельба в Страсбурге: подозреваемый был осужден за кражи и насилие 27 раз

Как передает CNN, установлено, что подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Ш. был ранее судим за грабежи и насилие.

Он был известен полиции своими связями с радикальными исламистами. Его имя было внесено в список "Fiche S", в который вносят тех, кто может представлять опасность для общества в связи с предполагаемыми связями с террористами и возможной радикализацией.

По данным источника CNN, знакомого с ходом расследования, отец, мать и два брата подозреваемого задержаны и допрашиваются полицией. Правоохранители продолжают поиски стрелка, задействовано 700 человек личного состава.

STRASBOURG TERROR ATTACK:

French media on Strasbourg terrorist:

- A 29 year old male

- Born in Strasbourg

- Frequented radical Islamist circles Strasbourg

- Is known criminal

- Is on the run pic.twitter.com/58BzKVU1vO