Стрельба в Страсбурге: подозреваемый был осужден за кражи и насилие 27 раз Сегодня, 20:46 117 Цей матеріал також доступний українською Полиция ведет поиски стрелка

Подозреваемый, устроивший стрельбу в Страсбурге, был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии, сообщил прокурор Парижа Реми Ейц.

Как передает CNN, установлено, что подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Ш. был ранее судим за грабежи и насилие.

Он был известен полиции своими связями с радикальными исламистами. Его имя было внесено в список "Fiche S", в который вносят тех, кто может представлять опасность для общества в связи с предполагаемыми связями с террористами и возможной радикализацией.

По данным источника CNN, знакомого с ходом расследования, отец, мать и два брата подозреваемого задержаны и допрашиваются полицией. Правоохранители продолжают поиски стрелка, задействовано 700 человек личного состава.

STRASBOURG TERROR ATTACK:

French media on Strasbourg terrorist:

- A 29 year old male

- Born in Strasbourg

- Frequented radical Islamist circles Strasbourg

- Is known criminal

- Is on the run pic.twitter.com/58BzKVU1vO — BNL NEWS (@BreakingNLive) 11 декабря 2018 г.

Напомним, что вечером 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Стрелку с места преступление удалось сбежать.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

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