Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Кирилл Говорун
Что происходит с украинской церковью?
Ольга Балицкая
Мы ее теряем
Сергей Фурса
Рецепт счастья от Тимошенко
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю

Стрельба в Страсбурге: опубликованы видео очевидцев с места события

Сегодня, 13:43
111
Цей матеріал також доступний українською

В результате нападения погибли четыре человека

Очевидцы опубликовали в Сети видео из французского Страсбурга, снятые во время вооруженного нападения неизвестного, которое произошло в районе рождественской ярмарки.

На них запечатлены первые минуты после прибытия на место отрядов силовиков, а также слышны звуки выстрелов.

Кроме того, на одном из видео видно лежащего на земле раненого мужчину, которому пытаются оказать помощь случайные прохожие.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 11 декабря, в Страсбурге неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

При этом стрелку с места преступление удалось сбежать, однако его личность уже установлена.

Теги:   Стрельба Страсбург Франция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 12:15

article_img
Партийный суд над Мэй. Как пройдет вотум недоверия премьеру Британии и какими будут последствия

Читайте также

Украина

Сегодня, 11:17

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться