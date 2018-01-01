Стрельба в Страсбурге: опубликованы видео очевидцев с места события Сегодня, 13:43 111 Цей матеріал також доступний українською В результате нападения погибли четыре человека

Очевидцы опубликовали в Сети видео из французского Страсбурга, снятые во время вооруженного нападения неизвестного, которое произошло в районе рождественской ярмарки.

На них запечатлены первые минуты после прибытия на место отрядов силовиков, а также слышны звуки выстрелов.

Кроме того, на одном из видео видно лежащего на земле раненого мужчину, которому пытаются оказать помощь случайные прохожие.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 11 декабря, в Страсбурге неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

При этом стрелку с места преступление удалось сбежать, однако его личность уже установлена.