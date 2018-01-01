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Стрельба в Страсбурге: двое погибших, 11 раненых

Сегодня, 23:05
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Жителей города просят не покидать свои дома

Фото: En Cause ‏via Twitter

Количество погибших при перестрелке в центре Страсбурга увеличилось до двух человек, еще 11 человек получили серьезные ранения.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

По информации Reuters, полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.

Собеседник в прокуратуре Франции отметил, что мотив стрелка на данный момент неизвестен. Власти также выясняют, имеет ли инцидент связь с терроризмом.

Власти города попросили местных жителей не выходить на улицы. Предупреждение выпущено для жителей района Нойдорф и парка Этуаль.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.

Теги:   Стрельба Страсбург Франция

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