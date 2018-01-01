Стрельба в Страсбурге: двое погибших, 11 раненых
Количество погибших при перестрелке в центре Страсбурга увеличилось до двух человек, еще 11 человек получили серьезные ранения.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
#BREAKING Strasbourg shooting toll rises to two dead, 11 critically wounded, police say pic.twitter.com/DlNx3KaduS— AFP news agency (@AFP) 11 декабря 2018 г.
По информации Reuters, полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.
Собеседник в прокуратуре Франции отметил, что мотив стрелка на данный момент неизвестен. Власти также выясняют, имеет ли инцидент связь с терроризмом.
Власти города попросили местных жителей не выходить на улицы. Предупреждение выпущено для жителей района Нойдорф и парка Этуаль.
Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.