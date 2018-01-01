Стрельба в Страсбурге: число погибших выросло в два раза - СМИ
Сегодня, 00:19
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Французское издание BFM сообщает, что жертвами стрельбы в Страсбурге стали четыре человека.
Также, по данным журналистов, стрелок был связан с радикальными организациями.
Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.
Количество погибших при перестрелке составило два человека, еще 11 человек получили серьезные ранения.
Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.