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Стрельба в Страсбурге: число погибших выросло в два раза - СМИ

Сегодня, 00:19
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Стрельба произошла возле Рождественского рынка

Французское издание BFM сообщает, что жертвами стрельбы в Страсбурге стали четыре человека.

Также, по данным журналистов, стрелок был связан с радикальными организациями.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка.

Количество погибших при перестрелке составило два человека, еще 11 человек получили серьезные ранения.

Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.

Теги:   Стрельба Страсбург Франция

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Сегодня, 00:19

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Стрельба в Страсбурге: число погибших выросло в два раза - СМИ

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