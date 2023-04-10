Пять человек погибли и шестеро ранены в результате стрельбы в американском Луисвилле

10 апреля, 17:56
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Полиция работает на месте массовой стрельбы в центре Луисвилля, штат Кентукки, США, 10 апреля 2023 года (Фото:Michael Clevenger / США Today Network via REUTERS)

Полиция работает на месте массовой стрельбы в центре Луисвилля, штат Кентукки, США, 10 апреля 2023 года (Фото:Michael Clevenger / США Today Network via REUTERS)

По меньшей мере, пять человек погибли в результате стрельбы в банке в американском городе Луисвилл штата Кентукки.

Об этом пишет BBC со ссылкой на полицию.

Еще шесть человек получили ранения и были доставлены в местные больницы, в том числе представители полиции.

Инцидент произошел в Старом национальном банке Луисвилля в центре города.

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Здание оцепили вооруженные полицейские. В полиции заявили, что они столкнулись с активной стрельбой.

На данный момент известно, что подозреваемый умер. Впрочем, не ясно, что стало причиной его смерти и является ли он одим из пяти погибших, о которых сообщалось.

На место прибыли также агенты ФБР и мэр города Крэйг Гринберг. Туда следует и губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

«Пожалуйста, помолитесь за все пострадавшие семьи и город Луисвилл», – написал он в Twitter.

Michael Clevenger / USA Today Network via REUTERS
Michael Clevenger / USA Today Network via REUTERS
Michael Clevenger / USA Today Network via REUTERS
Michael Clevenger / USA Today Network via REUTERS
Michael Clevenger / USA Today Network via REUTERS
Редактор: София Лазарова

Теги:   США Банки Шутер Стрельба

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