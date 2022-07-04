В пригороде Чикаго произошла стрельба во время празднования Дня независимости США, погибли шесть человек 4 июля, 20:57 В Хайленд-Парке неизвестный открыл огонь в день празднования Дня независимости США (Фото:ABC affiliate WLS/ABC7 via REUTERS)

В США шесть человек погибли в результате стрельбы в центре Хайленд-Парка в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, в районе проведения парада к 4 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции.

По меньшей мере 20 человек пострадали. Полиция ищет подозреваемого — по их информации, это мужчина в возрасте 18−20 лет. На месте стрельбы нашли огнестрельное оружие. Правоохранители подозревают, что неизвестный стрелял с крыши.

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Как пишет BBC, парад в Хайленд-Парке остановили примерно через десять минут после его начала, когда прозвучало несколько выстрелов. Один из свидетелей сказал, что слышал от 20 до 25 выстрелов. Празднования в городе отменили, мэр попросил людей избегать центра.

По информации Chicago Sun-Times, пострадавших не менее 26, у большинства из них огнестрельные ранения. Некоторые получили травмы во время паники на параде.

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