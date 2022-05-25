Крупнейшая трагедия в США за 10 лет. Число жертв стрельбы в одной из школ Техаса выросло до 21, многие из них — дети до 10 лет 25 мая, 08:24 Цей матеріал також доступний українською Люди плачут возле клиники Leon Civic Center, куда были доставлены жертвы и пострадавшие (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В результате стрельбы в начальной школе на юге Техаса погиб 21 человек — 19 учеников и двое взрослых. По числу жертв это худший из подобных случаев в истории штата, а в целом в США — худший за последнее десятилетие.

Стрельбу в начальной школе города Ювалде (Техас) около 11:30 вторника, 24 мая по местному времени, открыл 18-летний Сальвадор Рамос, сообщают CNN и The Guardian.

Перед этим Рамос расстрелял свою бабушку (она госпитализирована в критическом состоянии) и отправился в школу с двумя винтовками, которые приобрел на свой день рождения. Он был одет в бронежилет и, по предварительным данным, намекал в соцсетях о том, что готовит атаку.

Видео дня

Стрелок действовал в одиночку. По словам представителей местной полиции, среди его жертв есть дети, «учившиеся во втором, третьем и четвертом классах» — то есть многим жертвам было от семи до десяти лет. Сальвадор Рамос был застрелен полицейскими. Как минимум трое раненых в результате нападения находятся были госпитализированы в тяжелом состоянии. Легкие ранения также получили двое офицеров полиции.

Полиция возле школы, где произошла стрельба / Фото: REUTERS/Marco Bello

Это была последняя учебная неделя в школе. Район, где произошла трагедия, населен преимущественно латиноамериканцами и находится недалеко от границы с Мексикой.

Президент США Джо Байден, реагируя на трагедию, заявил, что американский Конгресс должен принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в учебных заведениях и других общественных местах США.

«Как нация мы должны спросить: когда, во имя Бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?», — сказал президент в обращении к нации. Байден также приказал приспустить национальные флаги в память о погибших.

Этот эпизод массового убийства в школе стал самым смертоносным с 2012 года, когда в Сэнди-Хук в Коннектикуте погибли 26 человек, в том числе 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.