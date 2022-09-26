Стрельба в школе Ижевска: погибли 10 человек, пятеро из них дети 26 сентября, 11:19 Жертвами стрельбы в школе Ижевска стали 10 человек (Фото:vk.com/izhevskgdegaistoyat)

В результате стрельбы в школе российского Ижевска погибли 10 человек, пятеро из них дети.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Также сообщается о семи пострадавших в результате стрельбы.

Утром в понедельник, 26 сентября, в одной из школ Ижевска во время урока неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

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Предварительно, стрелок покончил с собой.

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