Стрельба в школе Ижевска: погибли 10 человек, пятеро из них дети

26 сентября, 11:19
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Жертвами стрельбы в школе Ижевска стали 10 человек (Фото:vk.com/izhevskgdegaistoyat)

Жертвами стрельбы в школе Ижевска стали 10 человек (Фото:vk.com/izhevskgdegaistoyat)

В результате стрельбы в школе российского Ижевска погибли 10 человек, пятеро из них дети.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Также сообщается о семи пострадавших в результате стрельбы.

Утром в понедельник, 26 сентября, в одной из школ Ижевска во время урока неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

Видео дня

Предварительно, стрелок покончил с собой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Школа Стрельба в школе Стрельба

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