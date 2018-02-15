Стрельба в школе Флориды: стрелок состоял в движении белых националистов

Подозреваемый в убийстве 17 человек в старшей школе города Паркленда штата Флорида Николас Круз был членом движения белых националистов Республика Флорида.

Об этом сообщил в комментарии AP лидер группы белых националистов Джордан Джереб.

По его словам, он не знал Круза лично. "Он действовал от своего имени, он несет полную ответственность за то, что он натворил", - сказал он.

Подозреваемый вырос в приемной семье. Он ранее не подвергался аресту, однако его поведение давно вызвало беспокойство. Он ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Группа Республика Флорида (Republic of Florida) выступает за отделение Флориды в отдельное белое этнонационалистическое государство.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.

19-летнему Крузу было предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве 17 человек.