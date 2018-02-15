Стрельба в школе Флориды: пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии

Один из школьников рассказал, что Круз "всегда носил с собой оружие и даже демонстрировал его"

Пятеро пострадавших в результате стрельбы в школе города Парклэнда штата Флорида находятся в критическом состоянии, рассказали местные медики.

Кроме того, состояние еще десяти раненых оценивается как не опасное для жизни, сообщает Интерфакс.

Также отмечается, что Николас Круз, открывший стрельбу, предстанет перед судом в четверг.

Правоохранительные структуры проводят обыск в доме, где проживал стрелок, и других местах, которые не раскрываются.

Установлено, что Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году, пройдя проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

Полиция, изучавшая компьютерные сайты, которыми пользовался Круз, обнаружила большое количество фотографий различных образцов оружия, другие материалы, на основании которых, по их мнению, можно предположить, что Круз был склонен к насилию.

Бывшие соученики Круза считают, что поступок стрелка можно было предвидеть. Один из школьников рассказал, что Круз "всегда носил с собой оружие и даже демонстрировал его".

По словам местного шерифа, 19-летний Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

В то же время, бывший учитель подозреваемого Джим Гард охарактеризовал Круза как спокойного уравновешенного ученика, с которым никогда не возникало никаких проблем.

"На занятиях в классе он был спокойным ребенком. То, что произошло, просто шокирует, это невероятно", - сказал педагог.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что обсудил ситуацию по телефону с президентом Дональдом Трампом.

"Случившееся - абсолютное зло в чистом виде. Наш штат не терпит насилия. У нас есть правоохранительные структуры, которые всегда защитят нашу безопасность", - сказал он.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.