В Сербии задержали стрелка, совершившего массовое убийство 5 мая, 10:19 В Сербии произошла вторая массовая стрельба за два дня (Фото:Antonio Bronic/Reuters)

Полиция Сербии задержала стрелка, открывшего стрельбу в муниципалитете Младеновац, в результате которой были убиты восемь человек, еще 13 получили ранения.

Как сообщает местное издание Novosti, стрелком оказался 21-летний местный житель. Его арестовали в одном из сел региона, он скрывался у своего дяди.

По данным СМИ, он открыл стрельбу из автомата и пистолета. Его мотивы на данный момент неизвестны.

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Также опубликовано его фото.

Фото: Novosti

Поздно вечером 4 мая возле муниципалитета Младеновац под Белградом мужчина открыл хаотическую стрельбу, убив как минимум восьмерых и ранив 13 человек. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

МВД рассматривает инцидент как акт бытового терроризма.

Стрельба произошла менее чем через 48 часов после того, как 13-летний подросток застрелил девять и ранил семерых людей в школе Белграда.

Среди погибших было восемь учеников и охранник школы.

Стрелка арестовали. Президент Александар Вучич заявил, что мальчика поместят в психиатрическую больницу, а также предложил мораторий на оружие и ответственность с 12 лет.





