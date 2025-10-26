В университете Линкольна в Пенсильвании произошла стрельба: есть погибший и раненые

26 октября, 17:20
Поделиться:
В Пенсильвании в университете Линкольна во время празднования выпускного произошла стрельба (Фото: fsHH / Pixabay)

В Пенсильвании в университете Линкольна во время празднования выпускного произошла стрельба (Фото: fsHH / Pixabay)

В университете Линкольна в штате Пенсильвания, США, в субботу вечером, 25 октября, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел во время празднования встречи выпускников. По словам прокурора, нападение произошло до 21:30 (по местному времени) после того, как люди вышли после футбольного матча и собрались возле Международного культурного центра университета.

Реклама

По словам начальника охраны Линкольнского университета, стрельба началась, когда все ждали начала праздничных мероприятий под открытым небом, посвященных встрече выпускников.

Читайте также:
В Пенсильвании мужчина открыл огонь по полицейским: есть погибшие и раненые, нападавшего ликвидировали

Прокурор отметил, что один человек, у которого, вероятно, было оружие, задержан. Он отметил, что кто-то другой также мог открыть огонь, однако следователи все еще пытаются это выяснить.

Прокурор добавил, что расследованием занимаются местные, государственные и федеральные правоохранительные органы.

Информация о степени тяжести пострадавших пока неизвестна.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   США Пенсильвания Стрельба Университет

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies