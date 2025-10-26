В университете Линкольна в Пенсильвании произошла стрельба: есть погибший и раненые

В Пенсильвании в университете Линкольна во время празднования выпускного произошла стрельба (Фото: fsHH / Pixabay)

В университете Линкольна в штате Пенсильвания, США, в субботу вечером, 25 октября, произошла стрельба , в результате которой один человек погиб, еще по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел во время празднования встречи выпускников. По словам прокурора, нападение произошло до 21:30 (по местному времени) после того, как люди вышли после футбольного матча и собрались возле Международного культурного центра университета.

По словам начальника охраны Линкольнского университета, стрельба началась, когда все ждали начала праздничных мероприятий под открытым небом, посвященных встрече выпускников.

Прокурор отметил, что один человек, у которого, вероятно, было оружие, задержан. Он отметил, что кто-то другой также мог открыть огонь, однако следователи все еще пытаются это выяснить.

Прокурор добавил, что расследованием занимаются местные, государственные и федеральные правоохранительные органы.

Информация о степени тяжести пострадавших пока неизвестна.