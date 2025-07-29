Нападавший, убивший четырех человек в Нью-Йорке, планировал стрельбу в офисе НФЛ, но ошибся лифтом

27-летний Шейн Тамура, который застрелил четырех человек в небоскребе на Манхэттене, на самом деле намеревался попасть в офис Национальной футбольной лиги, но по ошибке выбрал неправильный лифт и попал в другую часть здания.

Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, сообщает BBC.

По словам Адамса, Тамура имел при себе записку, в которой обвинял НФЛ в травме головного мозга, которая, по его словам, привела к хронической травматической энцефалопатии.

BBC и NBC News отмечают, что Тамура действительно был футболистом в средней школе в Калифорнии, но не играл в НФЛ.

Нападение произошло в вестибюле небоскреба, где он открыл огонь, после чего поднялся на 33-й этаж с помощью лифта и продолжил стрелять.

В ходе расследования стало известно, что он по ошибке попал в офис компании Rudin Management, вместо того чтобы добраться до НФЛ, который находился в другой части здания.

По данным следствия, Тамура, вероятно, преодолел всю территорию США — от Лас-Вегаса до Нью-Йорка — для совершения нападения.

28 июля вечером по местному времени Шейн Тамура ворвался в 44-этажный небоскреб на Парк-авеню с винтовкой M4. Сначала он открыл огонь по полицейскому, затем застрелил женщину, которая пыталась скрыться, и начал стрелять по всему вестибюлю.

Далее нападавший поднялся на лифте и застрелил охранника. Затем он поднялся еще на один этаж, где убил женщину, после чего выстрелил себе в грудь. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что в результате стрельбы пострадали многие люди.

Погибшим полицейским оказался 36-летний Дидарул Ислам, который работал охранником в здании. Еще одной жертвой стала сотрудница финансовой компании Blackstone Уэсли Лепатнер, а также двое гражданских мужчин, сообщал CNN.