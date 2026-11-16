Люди у стихийного мемориала после субботней стрельбы в Кракове (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

Михала Оксиньского, устроившего 7 ноября стрельбу в центре Кракова , не будут хоронить за счет госбюджета. Если родственники не заберут его тело, его могут передать Ягеллонскому университету.

Об этом 16 ноября заявил мэр Кракова Лукаш Гибала во время пресс-конференции, сообщает Onet.

Ранее Гибала подчеркивал, что в первую очередь именно родственники стрелка должны решить вопрос о его погребении. Если они откажутся организовать прощание, Краковский городской центр социальной помощи не возьмет на себя эти обязанности.

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В то же время передача тела для научных исследований возможна лишь при условии, что Ягеллонский университет официально согласится его принять.

Стрельба в Кракове — главное

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали; жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши; он был ранен и находился в больнице.

Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца».

«Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.

8 ноября стало известно, что в квартире злоумышленника обнаружили тела двух женщин и мужчины. Заместитель начальника полиции Анджей Фиёлек подтвердил, что они являются ближайшими родственниками нападавшего: отцом, матерью и сестрой. Все трое, вероятнее всего, погибли от огнестрельных ранений.