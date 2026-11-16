Тело краковского стрелка могут передать университету: город не будет оплачивать его похороны
Люди у стихийного мемориала после субботней стрельбы в Кракове (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)
Михала Оксиньского, устроившего 7 ноября стрельбу в центре Кракова, не будут хоронить за счет госбюджета. Если родственники не заберут его тело, его могут передать Ягеллонскому университету.
Об этом 16 ноября заявил мэр Кракова Лукаш Гибала во время пресс-конференции, сообщает Onet.
Ранее Гибала подчеркивал, что в первую очередь именно родственники стрелка должны решить вопрос о его погребении. Если они откажутся организовать прощание, Краковский городской центр социальной помощи не возьмет на себя эти обязанности.
В то же время передача тела для научных исследований возможна лишь при условии, что Ягеллонский университет официально согласится его принять.
Стрельба в Кракове — главное
7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали; жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши; он был ранен и находился в больнице.
Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца».
«Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.
8 ноября стало известно, что в квартире злоумышленника обнаружили тела двух женщин и мужчины. Заместитель начальника полиции Анджей Фиёлек подтвердил, что они являются ближайшими родственниками нападавшего: отцом, матерью и сестрой. Все трое, вероятнее всего, погибли от огнестрельных ранений.