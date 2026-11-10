Польское следствие проверяет две основные версии мотивов стрелка в Кракове

Люди у стихийного мемориала после субботней стрельбы в Кракове (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что следствие по делу о стрельбе в Кракове рассматривает две основные версии мотивов нападавшего: возможные связи с ультраправым экстремизмом и увлечение серийными убийцами.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 10 ноября, сообщает Onet.

По словам Журека, полиция и спецслужбы изучают компьютер и мобильные телефоны 24-летнего Михала Оксинского, подозреваемого в совершении нападения.

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В частности, за несколько месяцев до стрельбы мужчина посещал сайты, посвященные норвежскому массовому убийце Андерсу Брейвику. Это побудило следователей проверить возможную причастность нападавшего к ультраправой экстремистской среде.

Кроме того, правоохранители осматривают личный шкафчик Оксинского на работе, где обнаружили различные надписи и символы. В настоящее время спецслужбы пытаются установить их значение.

Журек также рассказал, что у нападавшего был флаг с изображением гремучей змеи на желтом фоне. По его словам, этот символ используют некоторые ультраправые группировки в США.

Вторая версия следствия предполагает, что Оксинский увлекался серийными убийцами и мог пытаться подражать резонансным преступлениям, о которых узнавал из новостей и других источников.

Обе версии в настоящее время активно проверяют правоохранители, подчеркнул министр.

Стрельба в Кракове — главное

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали; жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши; он был ранен и находился в больнице.

Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца».

«Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.

8 ноября стало известно, что в квартире злоумышленника обнаружили тела двух женщин и мужчины. Заместитель начальника полиции Анджей Фиёлек подтвердил, что они являются ближайшими родственниками нападавшего: отцом, матерью и сестрой. Все трое, вероятнее всего, погибли от огнестрельных ранений.