Теракт в Кракове. В Сети появилось видео перестрелки нападавшего с полицией

В польском Кракове во время операции по задержанию виновника стрельбы , в результате которой погибли шесть человек, получили ранения сотрудники правоохранительных органов. Видео перестрелки подозреваемого с полицией распространили польские СМИ, в частности Miejski Reporter.

На видеозаписи видно, как нападавший и полицейский обмениваются выстрелами. Первым на землю падает злоумышленник. После этого сотрудник правоохранительных органов производит еще несколько выстрелов в его сторону, однако затем теряет равновесие и падает на асфальт вследствие ранения.

Реклама

По официальной информации польской полиции, во время операции пострадали двое сотрудников правоохранительных органов — старшие постовые Якуб Кулик и Артур Моранский.

Как сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, Кулик получил тяжелые ранения и находится в больнице. Он призвал граждан сдать кровь для спасения полицейского.

«Старший постовой Якуб Кулик, который без колебаний вступил в схватку с вооруженным нападавшим, сейчас борется за жизнь в больнице. У него не функционирует одно легкое, и он нуждается в каждой капле крови. Требуется кровь группы AB Rh+», — написал министр юстиции Вальдемар Журек.

Косиняк-Камыш отметил, что Кулик ранее служил в 6-й воздушно-десантной бригаде вооруженных сил.

«Его мужество спасло жизни многих людей. Вся военная семья гордится Якубом. Мы будем поддерживать его и его близких», — написал министр.

Как сообщает Wiadomosci, в квартире злоумышленника обнаружили тела двух женщин и мужчины. Заместитель начальника полиции Анджей Фиолек подтвердил, что они — ближайшие родственники нападавшего.

«Один из них — его 53-летний отец», — сказал он и добавил, что также убиты 52-летняя мать нападавшего и его 20-летняя сестра.

Все трое, вероятнее всего, погибли от огнестрельных ранений.

Стрельба в Кракове — главное

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и 16 пострадали, жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши, он ранен и находится в больнице.

Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца». «Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.

Реклама:

Полиция опровергла информацию СМИ о том, что нападавших было двое. Onet неофициально сообщал, что нападавшему 24 года, он находился в критическом состоянии и был прооперирован. По данным портала, сейчас его состояние стабильное.

Также Onet выяснил, что нападавшего зовут Михал О. и он из города Островец-Свентокшиский. Во время нападения стрелок находился за рулем автомобиля, принадлежащего его отцу. 52-летний отец Михала О., по данным портала, легально владел 11 единицами огнестрельного оружия, а сам Михал — двумя. Ранее ни у отца, ни у сына не было проблем с законом.