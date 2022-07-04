Стрельба в ТЦ в Копенгагене: погибли два гражданина Дании и россиянин, полиция исключила теракт

4 июля, 14:11
22-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Копенгагене (Фото:Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson/Reuters)

22-летний мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Копенгагене (Фото:Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson/Reuters)

В результате стрельбы в торговом центре в столице Дании Копенгагене погибли три человека, четверо раненых находятся в больнице.

Об этом сообщил глава полиции Копенгагена Сорен Томассен, пишет CNN.

По его словам, погибшие — два 17-летних граждан Дании, один мужчина и одна женщина, и 47-летний гражданин России.

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Еще двое датчан и двое граждан Швеции получили огнестрельные ранения и находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии, еще несколько человек получили незначительные травмы, покидая торговый центр.

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Полиция арестовала 22-летний датчанина, который в настоящее время является единственным подозреваемым. Томассен подчеркнул, что нет никаких признаков того, что подозреваемый действовал вместе с другими, но расследование продолжается.

Он также добавил, что нет никаких признаков того, что нападение было «актом террора» или мотивировано гендерной принадлежностью. Полиция считает, что жертвы были выбраны случайно. В полиции добавили, что подозреваемый был «известен людям в области психиатрии».

Ему будут предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

3 июля в Копенгагене произошла стрельба в торговом центре Fields. Точное количество жертв не называлось.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дания Копенгаген Пулевая стрельба

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