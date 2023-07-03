Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался 3 июля, 23:12 Стрельба в аэропорту Кишинева (Фото:airport.md)

В понедельник вечером, 3 июля, мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева скончался.

Об этом сообщает полиция Молдовы.

Других подробностей правоохранители не раскрыли.

В пятницу, 30 июня, в Кишиневском аэропорту произошла стрельба. По информации местных медиа, пассажиру отказали в пересечении границы, после чего тот устроил стрельбу, забаррикадировался в одном из помещений аэропорта и отстреливался от правоохранителей. Затем к штурму было привлечено спецподразделение, которое нейтрализовало и задержало подозреваемого. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что в результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.

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По данным полиции Молдовы, подозреваемый является гражданином Таджикистана, которого разыскивали таджикские правоохранители за причастность к похищению первого заместителя председателя правления одного из банков Душанбе.