Стрельба в йога-центре Флориды: подтвердили гибель двух человек

В результате стрельбы в студии йоги в Таллахасси (Флорида, США) погибли два человека, еще четверо - получили ранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
"Есть признаки того, что несколько человек не только боролись с нападающим, но и пытались спасти других людей", - рассказал руководитель полиции города Майкл ДеЛео.
Нападающий покончил с собой, "поэтому не было никакой непосредственной угрозы населению Таллахасси".
Правоохранители предварительно идентифицировали злоумышленника и ищут любые связи между ним и жертвами.
Напомним, вечером в пятницу, 2 ноября, в американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошла стрельба в студии, которую используют для проведения занятий по йоге. Ранее сообщалось о 5 раненых.
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