03 ноября 2018, суббота

Стрельба в йога-центре Флориды: подтвердили гибель двух человек

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Четыре человека получили травмы
Фото: Cay Mary via Twitter

Четыре человека получили травмы

В результате стрельбы в студии йоги в Таллахасси (Флорида, США) погибли два человека, еще четверо - получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Есть признаки того, что несколько человек не только боролись с нападающим, но и пытались спасти других людей", - рассказал руководитель полиции города Майкл ДеЛео.

Нападающий покончил с собой, "поэтому не было никакой непосредственной угрозы населению Таллахасси".

Правоохранители предварительно идентифицировали злоумышленника и ищут любые связи между ним и жертвами.

Напомним, вечером в пятницу, 2 ноября, в американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошла стрельба в студии, которую используют для проведения занятий по йоге. Ранее сообщалось о 5 раненых.

 

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