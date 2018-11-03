Стрельба в йога-центре Флориды: подтвердили гибель двух человек

В результате стрельбы в студии йоги в Таллахасси (Флорида, США) погибли два человека, еще четверо - получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Есть признаки того, что несколько человек не только боролись с нападающим, но и пытались спасти других людей", - рассказал руководитель полиции города Майкл ДеЛео.

Нападающий покончил с собой, "поэтому не было никакой непосредственной угрозы населению Таллахасси".

Правоохранители предварительно идентифицировали злоумышленника и ищут любые связи между ним и жертвами.

Напомним, вечером в пятницу, 2 ноября, в американском городе Таллахасси, штат Флорида, произошла стрельба в студии, которую используют для проведения занятий по йоге. Ранее сообщалось о 5 раненых.