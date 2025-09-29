В городе Гранд-Бланк, штат Мичиган, мужчина въехал в двери мормонской церкви на автомобиле, после чего открыл огонь из штурмовой винтовки и поджег здание. В результате стрельбы погибли по меньшей мере четыре человека, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд. Он был убит в перестрелке с полицейскими, которые прибыли на вызов примерно через восемь минут после начала атаки.

Реклама

Во время нападения в церкви находились сотни верующих. Два человека погибли на месте, еще восемь были госпитализированы с ранениями. Позже в сгоревшем здании было найдено еще два тела.

Мотивы преступления пока неизвестны. Сейчас следователи обыскивают дом стрелка и проверят записи его телефонных разговоров. Известно, что Сэнфорд проходил службу в морской пехоте США с 2004 по 2008 год и участвовал в войне в Ираке.

Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Фото: REUTERS/Rebecca Cook