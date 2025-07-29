В небоскребе в центре Нью-Йорка мужчина застрелил четырех человек и совершил самоубийство
Аварийные службы блокируют улицу во время сообщения о стрельбе в районе Манхэттен, Нью-Йорк, США, 28 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)
В центре Нью-Йорка мужчина устроил стрельбу, убив четырех человек, а затем застрелился сам. Об этом сообщает агентство Reuters.
Стрельба произошла в небоскребе на Манхэттене, где расположены офисы ряда финансовых компаний, в том числе Blackstone и KPMG, а также штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL).
Одним из четырех погибших был 36-летний офицер полиции Нью-Йорка. Трое других людей были гражданскими.
Местный комиссар полиции Джессика Тиш заявила, что стрелок, который проживал в Лас-Вегасе и недавно приехал в Нью-Йорк, после убийства людей смертельно ранил себя в грудь.
По ее словам, вероятно, стрелок действовал самостоятельно. Следователи пока не установили возможный мотив преступления.
Полиция опубликовала фото подозреваемого, на котором видно, как стрелок заходит в здание с винтовкой. Reuters пишет, что предварительная проверка биографии мужчины не выявила значительных уголовных преступлений в его прошлом.
Вокруг небоскреба было сосредоточено большое количество полицейских. ФБР отметило, что агенты его нью-йоркского отделения также прибыли на место происшествия для оказания поддержки.
Как отмечает CNN, подозреваемый в стрельбе имел при себе винтовку M4. По данным телеканала, мужчина имел лицензию на ношение оружия в штате Невада.