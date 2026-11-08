Стрельба в Кракове. В доме нападавшего нашли еще три тела, среди жертв есть британец

В Польше в доме мужчины, который устроил стрельбу, нашли тела еще троих людей (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

В Польше в доме мужчины, который 7 ноября устроил массовую стрельбу на центральной площади Кракова, нашли тела еще трех человек.

Об этом сообщил телеканал TVN24.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в доме 24-летнего нападавшего в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела двух женщин и мужчины. По информации журналиста Мацея Дуды, это мать, отец и сестра подозреваемого.

Реклама

Начальник польской полиции Марек Боронь сообщил, что среди шести погибших в Кракове опознаны гражданин Великобритании и три польки. Личности еще двух жертв остаются неустановленными.

В результате стрельбы ранения получили 16 человек, в том числе двое полицейских и сам нападавший. Состояние одного из правоохранителей оценивается как крайне тяжелое. Среди раненых также есть граждане Португалии и России.

По данным полиции, 24-летний мужчина открыл огонь из винтовки AR-15 по случайным прохожим на главной площади Кракова. Его задержали после перестрелки с правоохранителями.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что нападавший, вероятно, придерживался ультранационалистических взглядов.

Стрельба в Кракове — главное

7 ноября на площади Рынок в Кракове произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли шесть человек и 16 пострадали, жизни 12 из них угрожает опасность. По официальным данным, стрелявший — гражданин Польши, он ранен и находится в больнице.

Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского управления полиции в Кракове, в интервью телеканалу TVN24 сообщила, что задержанный «был одет в военную форму и имел при себе длинноствольное оружие военного образца». «Вероятно, это была полуавтоматическая винтовка AR-15. В его автомобиле также изъяли другое оружие и боеприпасы», — сообщила она.

Полиция опровергла информацию СМИ о том, что нападавших было двое. Onet неофициально сообщал, что нападавшему 24 года, он находился в критическом состоянии и был прооперирован. По данным портала, сейчас его состояние стабильное.

Реклама:

Также Onet выяснил, что нападавшего зовут Михал О. и он из города Островец-Свентокшиский. Во время нападения стрелок находился за рулем автомобиля, принадлежащего его отцу. 52-летний отец Михала О., по данным портала, легально владеет 11 единицами огнестрельного оружия, а сам Михал — двумя. Ранее ни у отца, ни у сына не было проблем с законом.