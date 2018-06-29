Стрельба в Capital Gazette: стали известны новые подробности нападения на редакцию

В результате нападения погибли пять человек

Подозреваемый в расстреле редакции Capital Gazette в Мэриленде предварительно забаррикадировал выход, чтобы сотрудники не могли убежать.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную прокуратуру.

В полиции добавили, что обвиняемый Джаррод Рамос не сотрудничал со следствием. В доме подозреваемого обнаружили доказательства того, что нападение он планировал заранее. Он также использовал оружие, приобретенное легальным путем.

Рамоса арестовали без возможности внесения залога.

Напомним, в четверг, 28 июня, в редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельба. Сообщается о пятерых погибших.

Согласно сообщениям в Twitter Рамоса, он много лет судился с Capital Gazette из-за обвинений в клевете. В 2011 году мужчину судили за насилие и преследование в отношении некой женщины, причем Рамос признал свою вину. Однако, когда о его деле написала газета, мужчина подал в суд, называя статью клеветой. Судья встал на сторону издания.

Стрелок открыл огонь из дробовика через стеклянную дверь, сотрудники редакции пытались спрятаться от пуль на полу и под столами. Через некоторые время мужчина по неизвестным причинам прекратил стрельбу.

Следователи предполагают, что стрелок находился в здании редакции некоторые время перед тем, как начать атаку.

Стрельбу прокомментировал президент США Дональд Трамп, который поддержал пострадавших.