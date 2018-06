Стрельба в Берлинcком кафедральном соборе: полицейский ранил дебошира

В результате стрельбы в кафедральном соборе Берлина сотрудник полиции ранил мужчину-дебошира в ногу.

Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

"В Берлинском соборе... мы выстрелили в мужчину-дебошира. Он получил ранение в ногу... Избегайте спекуляций", – сказано в сообщении.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

