Стрельба в Бельгии: целью нападения была полиция

В полиции рассказали о мотиве бельгийского стрелка

Полиция Бельгии сообщила, что целью нападения в городе Льеж были полицейские.

"Целью стрельбы в Бельгии оказалось нападение на полицию", - сообщает AFP со ссылкой на представителя местной полиции.

#BREAKING Belgium shooter's purpose was to attack police: senior officer — AFP news agency (@AFP) 29 мая 2018 г.

По информации источника агентства, знакомого с ходом расследования, стрелок находился в списке лиц, подозреваемых в связях с исламистами.

Напомним, что 29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек – двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали, перед смертью он якобы кричал Аллах акбар.

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По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман.

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица как теракт.