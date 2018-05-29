29 мая 2018, вторник

Стрельба в Бельгии: целью нападения была полиция

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В полиции рассказали о мотиве бельгийского стрелка

В полиции рассказали о мотиве бельгийского стрелка

Полиция Бельгии сообщила, что целью нападения в городе Льеж были полицейские.

"Целью стрельбы в Бельгии оказалось нападение на полицию", - сообщает AFP со ссылкой на представителя местной полиции.

По информации источника агентства, знакомого с ходом расследования, стрелок находился в списке лиц, подозреваемых в связях с исламистами.

Напомним, что 29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек – двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали, перед смертью он якобы кричал Аллах акбар.

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По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман.

Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданского лица как теракт.

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