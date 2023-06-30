Мужчину, который застрелил двух человек в аэропорту Кишинева, задержали 30 июня, 19:09 Кишиневский международный аэропорт в Молдове (Фото:mai.gov.md)

Мужчину, который в пятницу, 30 июня, открыл огонь в международном аэропорту Кишинева в Молдове, задержали.

Как сообщает пресс-служба МВД Молдовы, стрелка задержало спецподразделение полиции FULGER, он был ранен. Мужчина застрелил двух человек — в МВД уточнили, что они погибли при исполнении служебных обязанностей.

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Президент Молдовы Майя Санду написала в Facebook, что погибшие — сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта.

Ведомство подтвердило, что стрелок — иностранец, которому не разрешили въехать на территорию Молдовы. Ранее издание Puls Media утверждало, что речь может идти о россиянине, который прибыл в Кишинев рейсом из Турции. Он якобы выхватил пистолет у полицейского и смертельно ранил его.

Вскоре премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что нападавший — 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде из соображений безопасности. Он также уточнил, что один пассажир был ранен.

Рейсы в аэропорту задерживаются.