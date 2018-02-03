Стрельба по иностранцам в Италии: полиция назвала имя злоумышленника и его мотивы

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Мотивом нападения может быть месть нигерийской общине
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Мотивом нападения может быть месть нигерийской общине

В полиции итальянского города Мачерата рассказали, что по прохожим из автомобиля стрелял 28-летний местный житель Лука Траини.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere.it.

Вибритый налысо 28-летний злоумышленник кричал: "Да здравствует Италия!" и сделал римское приветствие (которое схоже с нацистским приветствием) во время задержания.

Он также имел завязанный на шее флаг Италии.

Мотивом нападения может быть месть нигерийской общине. Издание сообщает, что недавно в городе убили итальянку и среди подозреваемых есть гражданин Нигерии.

Фото: ЕРА

Напомним, в субботу, 3 февраля в городе Мачерата неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим и ранил четверых человек. По данным СМИ, все пострадавшие были иностранцами, а именно - темнокожими мигрантами. Вскоре преступника задержали.

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