Стрельба на военном параде в Иране: количество погибших возросло до 24 человек, среди жертв есть дети и журналист

Количество погибших в Иране возросло более чем вдвое

Количество погибших в результате стрельбы на военном параде в Иране возросло до 24 человек, более 50 получили ранения.

Как сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ, среди погибших гражданских есть женщины и дети. Также жертвами теракта стали восемь военных и журналист.

Министр иностранных дел Ирана уже обвинил в атаке "террористов, проплаченных иностранным режимом".

Нападавшие стреляли из парка, возле которого проходил военный парад. Они были одеты в военную форму.

Напомним, 22 сентября по всему Ирану проходят военные парады. В этот день в стране отмечают годовщину начала ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 по 1988 годы.

Неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку совершили четыре человека. Двоих боевиков удалось застрелить, еще двоих задержали. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Сообщалось о десяти погибших.