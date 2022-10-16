Командир назвал Аллаха «трусом»: РосСМИ обнародовали возможную причину стрельбы на полигоне под Белгородом 16 октября, 18:16 РосСМИ назвали вероятную причину стрельбы на полигоне в Белгородской области (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В субботу, 15 октября, в селе Солоты Белгородской области произошло массовое убийство на полигоне. Российский проект Astra со ссылкой на военнослужащего, называющего себя очевидцем стрельбы, называет причиной инцидента конфликт на религиозной почве.

Неназванный источник рассказал каналу, что конфликт на полигоне начался с намерения трех солдат — дагестанца, азербайджанца и адыгейца — написать рапорт о том, что они больше не хотят служить. Они объяснили свое намерение тем, что это «не их война».

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По данным Astra, после этого подполковник собрал всех солдат на полигоне и заявил, что это якобы «священная война». В ответ военнослужащие таджикского происхождения подчеркнули, что священная война — это война мусульман против неверных.

Тогда подполковник заявил, что «Аллах тогда трус». Это разозлило мусульман и тогда трое военных из Таджикистана сказали мусульманам отойти в сторону. После этого стали расстреливать россиян. На месте инцидента погибли 29 российских военных, среди которых есть и командир.

15 октября российское издание Baza, не называя источник, сообщило о стрельбе в одной из воинских частей Белгородской области. В Минобороны РФ это назвали «терактом» на полигоне и заявили об 11 погибших.

Как сообщало пропагандистское агентство Интерфакс, цитирующее российское ведомство, инцидент произошел во время занятий по стрельбе с «добровольцами», которые должны были отправиться воевать против Украины.