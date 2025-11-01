На острове Крит в Греции произошла стрельба: двое погибших и по меньшей мере десять раненых — Reuters
Специальные полицейские подразделения работают на месте стрельбы в деревне Вориция на острове Крит, Греция, 1 ноября 2025 года (Фото: Stefanos Rapanis/Eurokinissi via REUTERS)
На греческом острове Крит в субботу, 1 ноября, произошла стрельба, в результате которой погибли мужчина и женщина, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
По словам одного из высокопоставленных полицейских, инцидент мог быть семейной вендеттой, однако правоохранители пока не раскрывают информацию о личности стрелка.
Нападение произошло в селе Вориция в центральной части острова. Другой источник в полиции сообщил, что стрельбе предшествовал взрыв на строительной площадке в пятницу вечером, где, по предварительным данным, была заложена взрывчатка. Оба собеседника агентства предоставили комментарии на условиях анонимности.
Reuters отмечает, что Крит имеет историю кровавых вендет между семьями, которые длятся поколениями из-за споров о чести и мести.
В связи с инцидентом на остров выехали руководитель греческой полиции и глава подразделения по борьбе с организованной преступностью.