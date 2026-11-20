Заключённый из США Рейнальдо Деннеса, приговоренный к смертной казни, кричал от явной боли во время исполнения приговора в Техасе (Фото: Скриншот из видео/Fox26houston)

В штате Техас (США) казнь 70-летнего заключенного Рейнальдо Деннеса длилась более часа, причем он громко кричал и жаловался на боль.

Об этом 20 ноября сообщает британская медиакорпорация ВВС.

Заключённый из США, приговорённый к смертной казни, кричал от явной боли во время своей казни в Техасе, которая длилась более часа.

Реклама

«Это не работает так, как должно», — сказал, по словам свидетелей, 70-летний Рейнальдо Деннес, когда ему вводили препарат пентобарбитал.

Как заявила представительница Департамента уголовного правосудия Техаса, правоохранители несколько раз безуспешно пытались попытки найти у Деннеса вены для инъекций. Однако, по словам чиновницы, заключенный жаловался на боль в тех частях тела, куда ему не делали уколы.

«Деннес был приговорен к смертной казни за убийство в 1996 году Яноша Шуча, торговца алмазами. Труп того был найден с множеством огнестрельных ранений. Казнь Деннеса состоялась в тот же день, когда во Флориде была казнена еще одна заключенная», — пишет ВВС.

Как сообщают журналисты, обычно казни через смертельную иньекцию в США обычно длятся от нескольких минут до более часа.

Однако в случае казни Деннеса, как рассказал ВВС корреспондент Associated Press Майкл Грачик, журналистам пришлось ждать необычно долго — перед тем, как им разрешили войти в камеру. По его словам, такие задержки обычно связаны с сопротивлением заключённого процедуре или с трудностями при поиске вен.

Когда свидетелей наконец впустили, Деннес почти сразу воскликнул: «Боль! Давайте! Давайте!». После этого он закричал: «Правая нога просто убивает меня!» И жаловался на судорогу", — рассказал Грачик.

Другой свидетель казни, священник Джефф Худ рассказал рассказал изданию USA Today, что казнь Деннеса была «безусловно самой ужасной» из всех, что он видел.

«Он [Деннес] кричал: «Моя нога, моя нога, моя нога». Он дважды кричал: «Это не работает так, как положено», — подытожил священнослужитель.

Реклама:

Пентобарбитал — сильный седативный препарат, который замедляет работу организма, в частности нервной системы. Врачи иногда используют его для лечения определенных заболеваний, но в высоких дозах он также может применяться для смертельной инъекции, сообщили журналисты.

«Однако его использование в смертельных инъекциях вновь стало предметом пристального внимания в 2025-м. Проведенная по указанию правительства США во время администрации Байдена, были высказаны опасения относительно того, что этот препарат может вызывать „ненужную боль и страдания“. Тогда в Белом доме запретили использование пентобарбитала при казнях на федеральном уровне. Однако отдельные штаты по-прежнему могут выбирать свои собственные методы для казней заключенных», — подытожили в ВВС.

Дискуссия о смертельных казнях в США вышла на новый виток после относительно недавнего инцидента. 30 сентября в штате Тенненсси властям пришлось экстренно прерывать казнь 50-летняя заключенной Кристы Пайк. Она выжила после того, как ей ввели две дозы пентобарбитала. Пайк должны были казнить за убийство одноклассницы Коллин Слеммер, совершенное в 1995 году.

Фото: NV

После неудачной процедуры женщину госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поначалу адвокаты не были уверены, что Пайк выживет, однако впоследствии она пришла в сознание, начала говорить и передвигаться с посторонней помощью.

10 октября Пайк выписали из больницы вернули в тюрьму, где она находилась последние 30 лет. Там она продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

30 октября Пайк впервые публично рассказала о своем состоянии через письменно заявление. По ее словам, она постепенно восстанавливается, однако до сих пор испытывает сильную физическую и душевную боль.

Реклама:

«С той ночи не было ни мгновения, когда бы я не чувствовала боли. У меня болит тело. Болят руки. Болят ладони. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И эта боль — не только физическая. Болят душа и разум», — отметила она.