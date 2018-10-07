Страшная клятва и угрозы семьям. Парижский парк превратился в центр проституции, которую контролируют из Нигерии

Один из парков Парижа - Буа-де-Венсенн - стал центром проституции. Ею занимаются преимущественно молодые нигерийки, которые заключили "договора" с женщинами-сутенерами у себя на родине, поклявшись при этом их не выдавать.

НВ публикует перевод материала CNN о жестокой международной торговле людьми, участвующие в которой преступники пользуются религиозными верованиями своих жертв и их привязанностью к оставшимся в Нигерии семьям.

Как это выглядит

Ряд грязных фургонов припаркован на широкой, усаженной деревьями дороге, на окраине Парижа. Во тьме ночи мерцающие свечи подсвечивают лица женщин на передних сиденьях. Ни на одной из них не надето ничего, кроме нижнего белья.

Другие, одетые в мини-юбки, стоят снаружи под уличными фонарями лицом к пустой дороге.

Кадр видео CNN

Надедж была одной из этих женщин, прежде чем ей удалось выбраться. Она тихо говорит: "Даже сейчас у меня нет надежды для себя. Мое прошлое разрушило мое будущее".

В Буа-де-Венсенне, заросшем парке на окраинах восточного Парижа, расположены школы верховой езды и зоопарк. Он также частично захвачен торговцами людьми.

Центральная дорога парка - еще один пункт на карте обширной межконтинентальной торговли людьми, которая отправила десятки тысяч нигерийских женщин и детей в разные места по всей Европе и даже Малайзии.

История Надедж

По словам Надедж, ее переправили из Нигерии во Францию и принудили к сексуальному рабству, по условиям которого, получая по 20 евро с одного клиента, она должна выплатить колоссальный долг нигерийской женщине-сутенеру, так называемой "мадам".

Надедж скрывает свое лицо и настоящее имя из соображений безопасности / Кадр видео CNN

Надедж, которая не может назвать свое настоящее имя из соображений безопасности, выросла на юге Нигерии. Она говорит, что, когда ей было всего шесть лет, ее изнасиловала группа соседей. Ее родители отправили ее жить с тетей. Но, по словам Надедж, ее тетю убили после того, как она отказалась выдать ее замуж за местного гангстера. Надедж обнаружила тело тети.

В 15 лет ее снова изнасиловали, и она сделала первый аборт. Одна она была легкой добычей для торговцев людьми. Мадам, с которой Надедж познакомилась в Лагосе, обещала ей лучшую жизнь в Европе, где она будет работать официанткой.

"Мне сказали, что это похоже на рай, - рассказала Надедж CNN, - Но после прибытия сюда это оказалось похожим на сковородку на огне".

Европейский офис поддержки ищущих убежища (European Asylum Support Office, EASO) утверждает, что поиск женщин для отправки в Европу часто концентрируется в штате Эдо, на юге Нигерии, в регионе, где родилась Надедж.

Способы влияния на женщин

Перед тем, как ее отправить, мадам заставила Надедж дать клятву в храме юю с местным знахарем Айелала - традиционной системы верований Южной Нигерии. Надедж поклялась заплатить своей мадам за отправку в Европу и никогда никому не говорить о своей клятве и своем долге. То же самое происходит со многими нигерийскими женщинами, ставшими жертвами торговли людьми.

Надедж была убеждена, что нарушение клятвы приведет к сумасшествию или смерти.

Ехуди Пелоси, адвокат, специализирующийся на законах о праве на убежище и торговле людьми говорит, что в рамках церемонии женщин часто принуждают съесть орех кола и куриное сердце и выпить смесь джина и крови. У них также берут лобковые волосы, а их голова, грудь и плечи ритуально шрамируются. Благотворительные организации, тесно сотрудничающие с женщинами, говорят, что они цепенеют под властью клятвы. Надедж была убеждена, что ее нарушение приведет к сумасшествию или смерти.

Семьи тоже страдают. Благотворительные организации говорят, что мадам платит "культистам" - военизированным бандам - за то, чтобы они угрожали родственникам девушек на их родине и иногда убивали их.

"Твои родители не в безопасности ... Я люблю свою маму, я не хочу, чтобы с ней что-то случилось", - говорит Надедж.

Безжалостная эксплуатация

Надедж описала свое путешествие во Францию. Она прилетела на коммерческом рейсе с фальшивым паспортом, который ей дала мадам. Ее отправили на работу в Буа через неделю после ее прибытия. Ей было 20 лет.

Ее долг, по ее словам, составляет 50 тысяч евро. Другие выплачивают 60 тысяч евро. Ее мадам установила ей ежедневную цель в 100 евро, забрала ее паспорт и забирала все ее заработки, кроме денег на еду и аренду жилья.

Кадр видео CNN

"Иногда ты работаешь с 6 часов вечера до 6 часов утра, возможно, добираешься домой к 8 утра", - говорит она.

Надедж начинала работу в другом месте с трех часов дня. "До 6 вечера, тогда тебе нужно выйти на твое обычное место работы".

Большинство нигерийских женщин, работающих в парке, "рабыни", уверена она. "Некоторые из них свободны, но проституция глубоко в них въелась". Надедж рассказала, смахивая слезу, как однажды спросила мужчину, почему он пришел на улицу. "Он сказал: "Я разведенный мужчина, поэтому я должен сделать себя счастливым"".

Она говорит, что уверена, что он и остальные клиенты понимали ситуацию, в которой находились нигерийские женщины.

Как функционирует система торговли людьми

По словам адвоката, который представляет благотворительную организацию, работающую с жертвами торговли людьми, старшим проституткам часто доверяют вновь прибывших и им могут давать часть их доходов. Некоторые из этих женщин могут вовремя купить девушек, которых привозят, чтобы самим заняться сутенерством. Они становятся мадам, чтобы освободиться от проституции и заработать европейские богатства, которые им изначально обещали.

С 2015 года благотворительная организация заметила возрастание числа несовершеннолетних нигериек. Недавно она обнаружила 12-летних девочек, работавших проститутками на улицах Парижа.

Мадам формируют клубы - иногда со страницами в Facebook - и устраивают большие вечеринки, на которых они берут плату за вход. Они используют прибыль, чтобы купить больше девушек. Надедж говорит, что у ее мадам были молодые женщины по всей Европе - от Испании до России.

Les Amis du Bus des Femmes (LABF), благотворительная организация, которая работает с проститутками в Париже, утверждает, что маршрут торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации из Нигерии в Париж существует уже 20 лет. Но с 2015 года благотворительная организация заметила возрастание числа несовершеннолетних нигериек. Недавно она обнаружила 12-летних девочек, работавших проститутками на улицах Парижа.

"В Венсенне растрачиваются мозги и талант, - говорит Надедж, - Многие могут петь, многие могут танцевать... Но проституция, клятва, страх, просто затмевают все".

Когда она была младше, Надедж хотела работать актрисой в Нолливуде, нигерийской киноиндустрии.

"Иногда, когда ты возвращаешься домой, - говорит она, - ты должна часами сидеть в горячей воде, прежде чем сможешь вернуть себя обратно".

Освобождение Надедж

После почти года непрерывной работы наступил переломный момент, когда Надедж забеременела. Она и ее бойфренд решили сохранить ребенка, что означало вырваться из цепкой хватки сети.

Пелоси говорит, что женщины часто пытаются бежать, когда они беременны, отчаявшись найти лучшую жизнь для своего ребенка где-либо еще. Им нужно выбирать: оставить ребенка или цепляться за надежду на возвращение однажды к своей семье. Большинство выбирают ребенка.

Надедж некоторое время продолжала работать проституткой, когда была беременна, но перестала платить своей мадам.

"Я терпеливо ждала смерти или безумия, - говорит она, - Я была такая.. "Должна ли я выйти на улицу и начать работать? Должна ли я сделать аборт?"".

Сейчас она избавилась от зла. У сетей меньше физического присутствия во Франции. И с помощью адвоката она смогла получить там убежище.

Избавиться от сети было лучшим решением в моей жизни

Женщины, подобные ей, имеют право на убежище на основании преследования, если они могут доказать, что они были жертвами торговли людьми и дистанцировались от сети. Пелоси говорит, что судьи и адвокаты "часто перегружены" просьбами о предоставлении убежища.

Но членам семьи Надедж в Нигерии угрожают каждый день, говорит она, и она никогда не сможет вернуться домой: "Это единственное место, которое безопасно для меня".

Избавиться от сети, говорит она, "было лучшим решением в моей жизни". Но Надедж глубоко травмирована.

"Я больше не красива, - говорит она, - мою гордость отобрали".

"Я жаловалась, что меня изнасиловали, когда мне было 15. Представьте меня, приезжающую в Европу, чтобы спать с десятком мужчин каждую ночь".

Трудности в борьбе с торговцами людьми

По данным ООН, торговля нигерийскими женщинами с целью сексуальной эксплуатации началась в конце 1980-х годов, когда женщин отправляли в Италию и принуждали к проституции. Вернувшись домой, они стали первым поколением мадам. Они, в свою очередь, заставляли других молодых женщин страдать так же, как они.

Аурелия Джиннерод, которая работает с НПО Aux Captifs, la Liberation, посещающей и поддерживающей проституток в Буа-де-Венсенне и ​​других частях Парижа, говорит, что в сетях также участвуют мужчины.

Аурелия Джиннерод из НПО Aux Captifs, la Liberation говорит, что клятва и стыд не дают девушкам рассказать родственникам в Нигерии, чем они занимаются / Кадр видео CNN

Хэппи Айенома или "Мама Алисия", глава парижской сети под названием Authentic Sisters, была заключена в тюрьму вместе с ее мужем Хилари в мае. Их обоих приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинениям, включающим торговлю людьми. В общей сложности 15 членов сети были признаны виновными в торговле примерно 50 женщинами.

Благотворительная организация, которая была гражданской стороной в этом деле, говорит, что одна из жертв заявила, что сеть напала на ее родителей в Нигерии в 2015 году. Она утверждала, что ее отец умер от травм.

Во Франции максимальным наказанием за торговлю людьми является пожизненное заключение. Но клятва в юю запрещает женщинам говорить с властями, что затрудняет для полиции уничтожение сетей.

И некоторые женщины на улицах имеют документы беженок, говорит Джиннерод. Быть проституткой не нелегально во Франции, незаконно только платить за секс. "Что вы хотите, чтобы [полиция] делала с девушками?" - говорит она.

Кроме того, говорит Надедж, "люди, которые занимаются настоящим бизнесом, настоящие торговцы людьми, они находятся в Африке".

Люди, которые занимаются настоящим бизнесом, настоящие торговцы людьми, они находятся в Африке

Глава департамента полиции Парижа, занимающегося вопросами проституции и торговли людьми, описал трудности в борьбе с преступностью. "Как только вы уничтожаете сеть, вы видите эффект на улице, - сказал он CNN, - но это длится не более 24 часов, потому что мы создаем вакуум для создания другой сети".

В докладе EASO за 2015 год говорится, что часто члены семьи вербуют жертв: "Отправка дочерей за границу стала своего рода символом статуса для семей".

"Иногда бедность подталкивает их к этому, - говорит Надедж, - В большинстве случаев родители подталкивают их ... Их родители в Нигерии хотят стать мамой супербогатой девушки".

Джиннерод говорит: "В Нигерии известно, что девушки... в Европе - проститутки", но клятва и их стыд мешают им рассказывать своим семьям о своей повседневной реальности.

Тогда как Надедж прилетела в Париж из Лагоса, торговцы людьми все чаще отправляют женщин по суше через неконтролируемую Ливию, чтобы они пересекли Средиземноморье и попали в Европу. Международная организация по миграции говорит, что число потенциальных жертв торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, прибывающих на лодке в Италию, за последние три года увеличилось почти на 600%, а 80% из них - нигерийцы.

В марте Оба Эвуар II, традиционный лидер народа Эдо, объявил проклятие торговцам людьми и снял проклятие с женщин, с которых они взяли клятву. Ванесса Симони из LABF говорит, что женщины теперь "чувствуют себя менее виновными, когда нарушают клятву", поскольку "у них есть одобрение их сообщества".

Но Надедж говорит: "Это не имеет никакого значения". По ее словам, сразу же после заявления Эвуара, мужчины, связанные с ее мадам, снова стали "беспокоить" ее семью.

Надедж говорит, что она предупреждает других девушек, чтобы они не попали в руки торговцев.

"Это непросто - быть привезенной в Европу, как мешок с фруктами, и продаваться мужчинам, чтобы есть, - говорит она, и ее голос дрожит от волнения, - Даже не думай об этом".

Забыть о прошлом

Хотя у нее есть статус беженца и полная занятость, и она начала изучать французский язык, Надедж все еще чувствует, что ее жизнь разрушена. Однако рождение ее сына дало ей новую цель.

Что бы я ни делала сейчас, я делаю это для своего сына

"Неважно, чем я буду завтра, я все равно буду бесполезной, потому что я не могу с гордостью рассказать свою историю, - ее голос дрожит, - Что бы я ни делала сейчас, я делаю это для своего сына".

"Когда у меня появились документы, первое, что пришло мне в голову, было: "Слава Богу, теперь я могу дать сыну хорошую жизнь"", - говорит она.

"Он уже учит меня ... он сейчас говорит по-французски. И он такой умный. Иногда, когда я вижу его, я забываю о своем прошлом - я забываю себя".

Перевод НВ