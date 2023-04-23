Иностранные страны начали эвакуацию граждан из Судана 23 апреля, 01:36 В Судане продолжаются боевые действия (Фото:REUTERS/Stringer)

Несколько стран начали эвакуацию своих граждан из Судана, где начался военный конфликт с жертвами среди мирного населения.

Об этом сообщает Reuters.

После закрытия из-за обстрелов аэропорта в столице страны Хартуми сотрудники посольств, гуманитарные работники и студенты не смогли покинуть страну.

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В частности, Саудовская Аравия начала эвакуацию своих граждан и жителей стран Персидского залива из Порт-Судан на Красном море. Иордания будет использовать тот же маршрут для своих граждан.

Западные страны планируют послать свои самолеты для эвакуации граждан. Некоторые дипломатические работники надеются на эвакуацию воздушным путем из Порт-Судана в течение следующих двух дней.

Переворот в Судане начался 15 апреля. В результате боевых действий погибли более 300 человек, попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.