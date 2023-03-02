Независимые страны на территории РФ будут освобождать россияне — Данилов

2 марта, 20:08
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Лидер Русского обровольческого корпуса Денис Капустин и флаг подразделения (Фото:Скриншоты видео Русский добровольческий корпус via Telegram)

Лидер Русского обровольческого корпуса Денис Капустин и флаг подразделения (Фото:Скриншоты видео Русский добровольческий корпус via Telegram)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV заявил, что независимые страны на территории Российской Федерации будут освобождать россияне.

«Я думаю, мы в ближайшее время очень многое будем слышать с вами о Русском добровольческом корпусе, о корпусах, которые будут освобождать независимые страны на территории Российской Федерации. Все это нас ждет в ближайшее время. И поверьте, именно те граждане, которые находятся сегодня на территории России, именно они будут решать эти вопросы», — сказал Данилов Radio NV.

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Он подчеркнул, что граждане Украины не принимали участия в событиях в Брянской области РФ «и эти выдумки, которые они рассказывали, что это украинская ДРГ, пришли нацисты, — это сказки, которые они постоянно рассказывают, но только сами для себя».

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«Еще раз подчеркиваю, цивилизованный мир этому уже не верит. Вопрос начала освобождения от режима Путина, от той колониальной удавки, которая есть на территории России, уже начался. И начал его Путин, начал 24 февраля 2022 года, это дата начала распада Российской Федерации», — сказал секретарь СНБО Украины.

2 марта российские власти сообщили о якобы перестрелке с людьми в военной форме с желтыми повязками. При этом пропагандистские СМИ уделили этому событию много внимания, сообщая о захвате заложников и даже убитых. Впоследствии появилось видео, на котором на фоне фельдшерского пункта, расположенного в Брянской области, двое бойцов — командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис с позывным Рекс и боец Александр с позывным Фортуна заявили о том, что перешли российскую границу. При этом РДК воюет на стороне Украины.

Также в своем обращении бойцы сообщили, что "не воюют с гражданскими, не убивают безоружных", а призывают рядовых граждан России понять, что "они не рабы" и противостоять режиму российского президента Владимира Путина.

На одном из видео РДК, на котором события также происходят на территории РФ, действительно слышна стрельба.

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NV обратился к бойцу РДК Илье Богданову, но тот от комментария отказался, сославшись на официальные данные из телеграмм-канала корпуса. Однако Богданов подтвердил, что на территории РФ находились представители именно его подразделения и попросил ждать официального сообщения.

Бойцы РДК в разговоре с NV ранее уже озвучили планы по военным действиям на территории Российской Федерации.

В РДК считают, что такой марш-бросок не вызовет сопротивления у международного сообщества. Потому что в ответ на вопрос«на Россию напали?» будет ответ «Нет, это же россияне, проводят разборки россиян с россиянами, это их право на самоопределение».

Тем самым позиция РДК состоит в том, чтобы привлечь в свои ряды наиболее активных людей в России, которые недовольны Путиным и готовы к военным действиям. Таким образом, начнется противостояние уже внутри Российской Федерации, и нынешняя власть в лице российского президента этому способствует, уверены в РДК.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Брянская область Алексей Данилов радио NV

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