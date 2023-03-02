Независимые страны на территории РФ будут освобождать россияне — Данилов 2 марта, 20:08 Лидер Русского обровольческого корпуса Денис Капустин и флаг подразделения (Фото:Скриншоты видео Русский добровольческий корпус via Telegram)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV заявил, что независимые страны на территории Российской Федерации будут освобождать россияне.

«Я думаю, мы в ближайшее время очень многое будем слышать с вами о Русском добровольческом корпусе, о корпусах, которые будут освобождать независимые страны на территории Российской Федерации. Все это нас ждет в ближайшее время. И поверьте, именно те граждане, которые находятся сегодня на территории России, именно они будут решать эти вопросы», — сказал Данилов Radio NV.

Видео дня

Он подчеркнул, что граждане Украины не принимали участия в событиях в Брянской области РФ «и эти выдумки, которые они рассказывали, что это украинская ДРГ, пришли нацисты, — это сказки, которые они постоянно рассказывают, но только сами для себя».

«Еще раз подчеркиваю, цивилизованный мир этому уже не верит. Вопрос начала освобождения от режима Путина, от той колониальной удавки, которая есть на территории России, уже начался. И начал его Путин, начал 24 февраля 2022 года, это дата начала распада Российской Федерации», — сказал секретарь СНБО Украины.

2 марта российские власти сообщили о якобы перестрелке с людьми в военной форме с желтыми повязками. При этом пропагандистские СМИ уделили этому событию много внимания, сообщая о захвате заложников и даже убитых. Впоследствии появилось видео, на котором на фоне фельдшерского пункта, расположенного в Брянской области, двое бойцов — командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис с позывным Рекс и боец Александр с позывным Фортуна заявили о том, что перешли российскую границу. При этом РДК воюет на стороне Украины.

Также в своем обращении бойцы сообщили, что "не воюют с гражданскими, не убивают безоружных", а призывают рядовых граждан России понять, что "они не рабы" и противостоять режиму российского президента Владимира Путина.

На одном из видео РДК, на котором события также происходят на территории РФ, действительно слышна стрельба.

NV обратился к бойцу РДК Илье Богданову, но тот от комментария отказался, сославшись на официальные данные из телеграмм-канала корпуса. Однако Богданов подтвердил, что на территории РФ находились представители именно его подразделения и попросил ждать официального сообщения.

Бойцы РДК в разговоре с NV ранее уже озвучили планы по военным действиям на территории Российской Федерации.

В РДК считают, что такой марш-бросок не вызовет сопротивления у международного сообщества. Потому что в ответ на вопрос«на Россию напали?» будет ответ «Нет, это же россияне, проводят разборки россиян с россиянами, это их право на самоопределение».

Тем самым позиция РДК состоит в том, чтобы привлечь в свои ряды наиболее активных людей в России, которые недовольны Путиным и готовы к военным действиям. Таким образом, начнется противостояние уже внутри Российской Федерации, и нынешняя власть в лице российского президента этому способствует, уверены в РДК.