Страны Балтии просят усилить батальоны НАТО морскими силами

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В Балтии считают необходимым усилить военно-морские силы из-за угрозы со стороны РФ

В Балтии считают необходимым усилить военно-морские силы из-за угрозы со стороны РФ

Литва, Латвия и Эстония просят усилить дислоцированные на их территории батальоны ВВС НАТО военно-морскими силами.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линкявичюс. Он в четверг, 17 мая, вместе со своими коллегами из Эстонии и Латвии встречался в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает Делфи.

"Мы говорим не только о сухопутных силах – в будущем мы бы хотели, хотя бы в перспективе, чтобы в этом участвовали и военно-морские, и военно-воздушные силы", - сказал Линкявичюс.

Представители Балтии также обратили внимание американской стороны на необходимости усиления противовоздушной обороне балтийских стран. По словам Линкявичюса, ПВО является одним из наиболее слабых звеньев в их оборонной системе.

Батальоны НАТО были размещены в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в 2017 году. Альянс называет их ответом на российскую агрессию в Украине и в регионе Балтийского моря.

Ранее министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в разговоре с госсекретарем США выразили обеспокоенность гибридной угрозой Западу со стороны России.

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