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Странная операция: Навальный выиграл суд у приставов, которые закрыли ему выезд из РФ

Сегодня, 19:26
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Алексей Навальный выиграл в суде

Суд в Кирове признал незаконными постановления Федеральной службы судебных приставов, из-за которых оппозиционера Алексея Навального не выпустили из России.

Об этом политик сообщил на своем сайте.

"Вся эта странная операция... когда меня остановили на границе и объявили, что выезд закрыт, была настолько незаконна, что даже российскому суду ничего не оставалось, как признать очевидное", – написал он.

По словам Навального, суд принял решение частично удовлетворить исковые требования.

"Постановление о возбуждении исполнительного производства признать незаконным в части срока на добровольное исполнение требований. Постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации признать незаконным полностью", – сообщил политик.

Оппозиционер планирует подать гражданский иск, чтобы ему вернули деньги за билет. 

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционному активисту Алексею Навальному запретили выезжать из страны, однако позже отменили запрет. Сам оппозиционер сообщил, что подаст в суд.

"На ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: вчера пропал мой билет стоимостью 21 тыс. руб; мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров разбираться с ситуацией", – написал Навальный.

Теги:   Суд Алексей Навальный Россия

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