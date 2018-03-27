Сторонники Пучдемона перекрыли две основные магистрали в Каталонии

В Каталонии сторонники бывшего главы региона Карлеса Пучдемона перекрыли две основные магистрали, проходящие вдоль Средиземноморского побережья, в знак протеста против задержания политика в Германии.

Как сообщает DW, несколько десятков человек перекрыли автобан AP7, проходящий вдоль побережья Средиземного моря.

Кроме того, блокирована дорога государственного значения №340, которая начинается в Барселоне и также проходит вдоль побережья.

Накануне районный суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Карлеса Пучдемона. Ранее его задержали вблизи датской границы.

Прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн должна получить от Испании все необходимые документы по делу Пучдемона и проверить, есть ли условия для экстрадиции. Если экстрадиция будет признана уместной, экс-главу парламента Каталонии выдворят в Испанию в течение 60 дней.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который в тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.